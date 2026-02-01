Startup Growth: छोटे उद्यमियों को निर्यात में मिलेगा 30 करोड़ रुपए का सहारा

Export Promotion: जयपुर. राजस्थान के सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमियों (एमएसएमई) के लिए राहत और अवसर की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने छोटे उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और उनके उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि यह राशि उद्यमियों को देश-विदेश में आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।