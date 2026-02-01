IMD Forecast: अभी और तपेगा राजस्थान अगले 7 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में मौसम फिलहाल शांत और शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताज़ा बुलेटिन के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे हल्की गर्मी का असर महसूस होने लगेगा।
पिछले 24 घंटों के आंकड़ों में बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.3°C दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 11.2°C रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में आर्द्रता 15 से 35 प्रतिशत के बीच रही, जिससे मौसम शुष्क बना रहा।
|क्रम
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|वर्षा (मिमी)
|1
|बाड़मेर
|36.3
|19.6
|0.0
|2
|जैसलमेर
|34.6
|16.3
|0.0
|3
|बीकानेर
|33.6
|20.0
|0.0
|4
|जयपुर
|30.8
|18.2
|0.0
|5
|माउंट आबू
|25.2
|11.2
|0.0
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल किसी भी जिले के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। किसानों, यात्रियों और आम लोगों के लिए यह मौसम सामान्य गतिविधियों के अनुकूल रहेगा। साफ आसमान और हल्की धूप के कारण दिन गर्म और रातें सुहानी रहने की संभावना है।
• दक्षिण-पश्चिम राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी ऊँचाई पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय बना हुआ है।
• दक्षिण-पूर्व राजस्थान एवं आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी ऊँचाई पर ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा विद्यमान है।
• मध्य पाकिस्तान एवं उसके आसपास के इलाकों में 1.5 किमी ऊँचाई पर ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
• उत्तर भारत के ऊपर 12.6 किमी ऊँचाई पर लगभग 85 नॉट की रफ्तार से उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावी रूप से सक्रिय है, जिसका असर मौसम प्रणाली पर पड़ रहा है।
