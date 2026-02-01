IMD Forecast: अभी और तपेगा राजस्थान अगले 7 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने के आसार

Rajasthan Weather: जयपुर. राजस्थान में मौसम फिलहाल शांत और शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर द्वारा जारी ताज़ा बुलेटिन के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे हल्की गर्मी का असर महसूस होने लगेगा।