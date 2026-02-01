Jaipur: अंडरगारमेंट्स फटे तो खरीदे नहीं… कॉस्मेटिक शॉप से चोरी कर बदले, माचिस की तिली जलाकर खंगाले महंगे आइटम

जानकारी के अनुसार हरमाड़ा इलाके में मंगल विहार स्थित हेमश्री कॉस्मेटिक शॉप में मंगलवार रात करीब सवा 11 बजे एक चोर टीन तोड़कर अंदर घुस गया। दुकान मालिक सुभाष ने बुधवार को हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया कि चोर अंडर गारमेंट्स, कॉस्मेटिक सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और नकदी ले गया। पुलिस कैमरों की फुटेज के आधार पर चोर को तलाश रही है।