Pension Scheme: 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1300 रुपए प्रतिमाह

Social Security Pension: जयपुर. राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंदों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर अब 1300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से यह बढ़ोतरी की है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा।