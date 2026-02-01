LPG Misuse: जयपुर में एलपीजी पर बड़ी कार्रवाई, 111 सिलेंडर जब्त, अवैध रिफिलिंग गैंग पर शिकंजा

Illegal Refilling: जयपुर. जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापक जांच और दबिश दी गई। इस कार्रवाई में कुल 111 घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए, साथ ही एक पिकअप वाहन, रिफिलिंग मोटर, पाइप, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 28 रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी कब्जे में लिए गए।
जिला प्रशासन के निर्देशन में गठित तीन सतर्कता दलों ने अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण किया। प्रताप नगर, झोटवाड़ा, आमेर, सांगानेर, मालवीय नगर और चांदपोल क्षेत्रों में होटल, ढाबा,रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और फैक्ट्रियों पर विशेष निगरानी रखी गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
महसो का मोहल्ला, आमेर में अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से उपकरण जब्त कर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी सब्सिडी योजना की पारदर्शिता बनाए रखने और आम उपभोक्ताओं को सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग या अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
|क्रम संख्या
|क्षेत्र/स्थान
|कार्रवाई का प्रकार
|जब्त सामग्री
|कुल संख्या
|1
|प्रताप नगर (कृष्णा अपार्टमेंट के पीछे)
|अवैध भंडारण व क्रय-विक्रय
|घरेलू/व्यवसायिक सिलेंडर, पिकअप, मोबाइल, डायरी
|67 सिलेंडर + 1 वाहन
|2
|झोटवाड़ा
|होटल/ढाबा/प्रतिष्ठान जांच
|घरेलू सिलेंडर, रेगुलेटर
|11 सिलेंडर + 4 रेगुलेटर
|3
|आमेर कुंडा, सांगानेर, मालवीय नगर
|व्यवसायिक उपयोग में घरेलू गैस
|सिलेंडर, रेगुलेटर
|19 सिलेंडर + 18 रेगुलेटर
|4
|महसो का मोहल्ला (आमेर)
|अवैध रिफिलिंग पकड़ी गई
|सिलेंडर, मोटर, पाइप, इलेक्ट्रॉनिक कांटा
|4 सिलेंडर + उपकरण
|5
|चांदपोल
|प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण
|घरेलू सिलेंडर, रेगुलेटर
|10 सिलेंडर + 6 रेगुलेटर
|—
|कुल जब्ती
|—
|घरेलू/व्यवसायिक सिलेंडर व अन्य सामान
|111 सिलेंडर + अन्य उपकरण
