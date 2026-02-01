LPG Misuse: जयपुर में एलपीजी पर बड़ी कार्रवाई, 111 सिलेंडर जब्त, अवैध रिफिलिंग गैंग पर शिकंजा

Illegal Refilling: जयपुर. जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को शहर के विभिन्न इलाकों में व्यापक जांच और दबिश दी गई। इस कार्रवाई में कुल 111 घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए, साथ ही एक पिकअप वाहन, रिफिलिंग मोटर, पाइप, नोजल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 28 रेगुलेटर और अन्य उपकरण भी कब्जे में लिए गए।