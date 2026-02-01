पंचायत चुनाव की उलटी गिनती शुरू, फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 18.91 लाख मतदाता चुनेंगे जयपुर जिले की गांवों की सरकार

जयपुर जिले की बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़ सहित कुल 22 पंचायत समितियों में 18 लाख 91 हजार मतदाता दर्ज किए गए हैं। प्रारूप सूची पर दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची लागू कर दी गई है। ये मतदाता पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनेंगे। इसके बाद पंचायत समिति सदस्य प्रधान व उपप्रधान तथा जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख व उपजिला प्रमुख का चुनाव करेंगे। पंचायत चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, अब औपचारिक घोषणा का इंतजार है।