25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan News : भजनलाल सरकार के एक साथ 5 बड़े फैसले, राजस्थान की बदल जाएगी ‘तस्वीर’!  

राजस्थान की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे के लिए 25 फरवरी 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में विधानसभा सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक ने न केवल चुनावी समीकरणों को बदल दिया है, बल्कि निवेश, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई 'गेम चेंजर' फैसलों पर मुहर लगाई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 25, 2026

राजस्थान में 'सुशासन' के संकल्प को दोहराते हुए भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में विकास और सामाजिक सुधारों का नया खाका पेश किया है। दो संतानों की चुनावी बंदिश को खत्म करने से लेकर अजमेर में नए आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना तक, सरकार ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है।

पहला बड़ा फैसला : 28 साल पुरानी चुनावी बंदिश खत्म, अब 2 से ज्यादा संतान वाले भी बनेंगे 'जनप्रतिनिधि'

कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है।

  • तर्क: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 1990 के दशक में जब यह नियम बना था, तब प्रजनन दर 3.6 थी, जो अब घटकर 2 रह गई है। ऐसे में इस प्रतिबंध का औचित्य कम हो गया है।
  • सामाजिक न्याय: कुष्ठ रोग को 'खतरनाक रोग' की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिससे अब कुष्ठ रोगी भी चुनाव लड़ सकेंगे और सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकेंगे।

दूसरा बड़ा फैसला : आर्थिक अपराधियों की अब खैर नहीं: 'राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय' का गठन

भ्रष्टाचार और ठगी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने एक एकीकृत निदेशालय बनाने का निर्णय लिया है।

  • दायरा: रियल एस्टेट धोखाधड़ी, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां, मल्टी-लेवल मार्केटिंग ठगी, और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की जांच अब एक ही छत के नीचे होगी।
  • राजस्व निगरानी: यह निदेशालय वाणिज्यिक कर, आबकारी और खनिज जैसे विभागों से डेटा लेकर टैक्स चोरी और राजस्व लीकेज को रोकेगा।

तीसरा बड़ा फैसला : 'राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026': उद्योगों को 40 करोड़ तक का अनुदान

उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए नई नीति की घोषणा की है।

  • चार मॉडल: निजी क्षेत्र के लिए मॉडल A, B, C और D निर्धारित किए गए हैं।
  • कैपिटल सब्सिडी: 50 एकड़ से बड़े पार्क के लिए सरकार 20% पूंजीगत अनुदान देगी। 250 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर यह अनुदान 40 करोड़ रुपये तक होगा।
  • रोजगार: नीमकाथाना में स्टील पेलेट प्लांट के लिए 53 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है, जिससे 500 करोड़ का निवेश और 565 प्रत्यक्ष नौकरियां आएंगी।

चौथा बड़ा फैसला : दि राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति की अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए दि राजस्थान आयुर्वेद, योग एण्ड नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी, अजमेर विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

इससे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राज्य सरकार की आयुष नीति के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा। एक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी, यूनानी, होम्योपैथी आदि के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रदेश के आयुष क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में केवल जोधपुर में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय संचालित है।

पांचवां बड़ा फैसला : अजमेर को 'आयुष' विश्वविद्यालय और ग्राम विकास अधिकारियों को 'प्रमोशन' की सौगात

  • अजमेर विवि: जोधपुर के बाद अब अजमेर में भी आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय खुलेगा। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
  • वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी: VDO's की पुरानी मांग पूरी करते हुए 750 पदों को क्रमोन्नत कर 'वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी' का नया पद सृजित किया गया है। इससे उन्हें लेवल-6 से सीधे लेवल-10 (ग्रेड पे 3600) पर पदोन्नति मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election 2026 : ‘… तो पंचायत चुनाव में दिखेगा जनता का आक्रोश’, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को क्यों कहा ऐसा? 
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News : भजनलाल सरकार के एक साथ 5 बड़े फैसले, राजस्थान की बदल जाएगी ‘तस्वीर’!  

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election 2026 : '... तो पंचायत चुनाव में दिखेगा जनता का आक्रोश', अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को क्यों कहा ऐसा? 

जयपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड : ICU में जल रहे थे मरीज, बैग लेकर भाग रहा था नर्सिंग ऑफिसर, चौंकाने वाली है जांच रिपोर्ट

SMS Hospital Fire
जयपुर

Govt Job: राजस्थान हाई कोर्ट में होगी ड्राइवर भर्ती, 26 अप्रेल को दो शहरों में होगी परीक्षा

Rajasthan new year evening courts open Preparations High Court Bar Association has objected to two Saturdays hearing
जयपुर

आपकी बात: सुगठित शहरी नियोजन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Narmada Canal: टेल एंड तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, अब खेत नहीं रहेंगे प्यासे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.