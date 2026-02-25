होली गिफ्ट: जयपुर-दिल्ली लेन पर ट्रैफिक शुरू होने की उम्मीद, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

अधिकारियों ने बताया कि जयपुर तिराहा फ्लाईओवर पर दिल्ली जयपुर लेन का काम भी तेजी से करवाया जा रहा है। जिसका भी मार्च के अंत तक पूर्ण करवाने के पूरे प्रयास किए जा रहा है। जयपुर तिराहा फ्लाईओवर पर दोनों लेन चालू होने के बाद जाम की समस्या से वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी। इस दौरान भाजपा नेता उपेन यादव ने अधिकारियों से कहा कि फ्लाईओवर के निर्माणाधीन होने की वजह से वाहन शहर के अंदर से होकर गुजरते हैं, जिससे आमजन को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाकर राहत प्रदान की जाए।