25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Election 2026 : ‘… तो पंचायत चुनाव में दिखेगा जनता का आक्रोश’, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को क्यों कहा ऐसा? 

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर 'विकास बनाम राजनीति' की जंग छिड़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार के '2 साल बनाम 5 साल' के विज्ञापनों और दावों पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने जयपुर के पास प्रस्तावित दो महत्वपूर्ण सैटेलाइट अस्पतालों को रद्द किए जाने के फैसले को लेकर सरकार को घेरा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Feb 25, 2026

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए वर्तमान भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत का कहना है कि सरकार की 'अदूरदर्शिता' के कारण जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स को बंद किया जा रहा है। उन्होंने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए आगामी चुनावों में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।

'2 साल बनाम 5 साल', खुल गई दावों की पोल

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर शेयर किये संदेश में लिखा, '2 साल बनाम 5 साल' के दावों की पोल खोलती एक और हकीकत: कानोता और अचरोल में सैटेलाइट अस्पताल रद्द।'

उन्होंने लिखा, 'जयपुर के SMS अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने हेतु हमारी कांग्रेस सरकार ने अप्रैल, 2022 में जयपुर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की थी। इनमें दक्षिण में टोंक रोड पर शिवदासपुरा, पश्चिम में अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, पूर्व में आगरा रोड पर कानोता एवं उत्तर में दिल्ली रोड पर अचरोल शामिल थे।'

'सरकार ने इन्हें समर्पित नहीं किया'

पूर्व सीएम ने आगे लिखा, 'इन चारों सैटेलाइट अस्पतालों का काम कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू हो गया था। बालमुकुंदपुरा एवं शिवदासपुरा का निर्माण कार्य तो हमारी सरकार में ही लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन निर्माण पूरा होने के एक साल बाद भी वर्तमान सरकार ने इन्हें जनता को समर्पित नहीं किया है।'

'दुर्भाग्यपूर्ण है कि...'

गहलोत ने लिखा, 'दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार में जमीन आवंटन होने के बावजूद सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने कानोता और अचरोल के सैटेलाइट अस्पतालों को अब रद्द कर दिया है। जबकि आगरा रोड और दिल्ली रोड पर सड़क दुर्घटनाएं सर्वाधिक होती हैं। यह फैसला भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता और असंवेदनशीलता का प्रतीक है।'

'कागजी बातों से बाहर निकालिये'

गहलोत ने सीएम भजनलाल से कहा, 'मुख्यमंत्री जी, '2 साल बनाम 5 साल' की कागजी बातों से बाहर निकलकर हकीकत देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। जनहित के ऐसे महत्वपूर्ण कामों को बंद मत कीजिए। अगर यही रवैया रहा, तो आगामी पंचायतीराज एवं नगरीय निकाय चुनावों में आपको जनता का आक्रोश देखने को मिलेगा।'

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections 2026 : सामने आया सांसद हनुमान बेनीवाल का ‘पंचायती राज’ प्लान, 5 ‘सेनापतियों’ ने संभाला ज़िम्मा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 04:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Election 2026 : ‘… तो पंचायत चुनाव में दिखेगा जनता का आक्रोश’, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को क्यों कहा ऐसा? 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : भजनलाल सरकार के एक साथ 5 बड़े फैसले, राजस्थान की बदल जाएगी 'तस्वीर'!  

जयपुर

SMS अस्पताल अग्निकांड : ICU में जल रहे थे मरीज, बैग लेकर भाग रहा था नर्सिंग ऑफिसर, चौंकाने वाली है जांच रिपोर्ट

SMS Hospital Fire
जयपुर

Govt Job: राजस्थान हाई कोर्ट में होगी ड्राइवर भर्ती, 26 अप्रेल को दो शहरों में होगी परीक्षा

Rajasthan new year evening courts open Preparations High Court Bar Association has objected to two Saturdays hearing
जयपुर

आपकी बात: सुगठित शहरी नियोजन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

Narmada Canal: टेल एंड तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी, अब खेत नहीं रहेंगे प्यासे

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.