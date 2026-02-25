Rajasthan Panchayat Election 2026 : ‘… तो पंचायत चुनाव में दिखेगा जनता का आक्रोश’, अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल को क्यों कहा ऐसा? 

उन्होंने लिखा, 'जयपुर के SMS अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने एवं सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाने हेतु हमारी कांग्रेस सरकार ने अप्रैल, 2022 में जयपुर की चारों दिशाओं में सैटेलाइट अस्पताल खोलने की घोषणा की थी। इनमें दक्षिण में टोंक रोड पर शिवदासपुरा, पश्चिम में अजमेर रोड पर बालमुकुंदपुरा, पूर्व में आगरा रोड पर कानोता एवं उत्तर में दिल्ली रोड पर अचरोल शामिल थे।'