होलिका दहन और रंग वाली होली के बीच एक दिन का अंतर, जानें ऐसा क्यों हो रहा है पहली बार

वैसे, होली के आठ दिन पहले से शुरू हो जाता है होलाष्टक, कई बार सुना जाता है कि होलाष्टक बैठ गया है अब कुछ काम नहीं होंगे तो आइए जानते हैं कि इस बार होलाष्टक कब से लग रहा है और होलाष्टक के दिनों में किन कामों को करने की मनाई होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है फिर उसके अगले दिन धूलंडी यानी रंगों वाली होली खेली जाती है और होली के आठ दिन पहले लगता है होलाष्टक जिसका समापन होलिका दहन के साथ पूर्णिमा तिथि को होता है। इन आठ दिनों में कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जाता है इस साल होलाष्टक 24 फरवरी 2026 से शुरू हुआ है।