Rangbhari Ekadashi 2026: 27 फरवरी को है रंगभरी एकादशी, अपनाएं ये 3 सरल उपाय और पाएं करियर में सफलता और जीवन में सुख-शांति

अगर घर में कलह का वातावरण हो, मन अशांत रहता हो या जीवन में संतुलन की कमी महसूस हो रही हो, तो रंगभरी एकादशी पर यह उपाय विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा स्नान जल में गंगाजल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है।स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें। पूजा में तुलसी दल अर्पित करें और श्रद्धा से आंवला भगवान को समर्पित करें। शास्त्रों में आंवले को अत्यंत पवित्र माना गया है। विश्वास है कि इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख-शांति का वास होता है।