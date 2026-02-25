Planetary Alignment 2026: 28 फरवरी 2026 को होगा दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Planetary Alignment 2026: आने वाली 28 फरवरी 2026 की शाम कोई आम शाम नहीं होने वाली है। सूर्यास्त के बाद जब आप पश्चिम दिशा में आसमान की ओर देखेंगे, तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा दिखाई देगा जिसे देख दुनिया दंग रह जाएगी। खगोल विज्ञान की भाषा में इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट (Planetary Alignment) कहते हैं, जहां एक-दो नहीं बल्कि पूरे 6 बड़े ग्रह बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेप्च्यून एक सीधी कतार में खड़े नजर आएंगे।