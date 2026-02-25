25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

धर्म/ज्योतिष

Planetary Alignment 2026: 28 फरवरी 2026 को होगा दुर्लभ ग्रहों का महासंयोग, इन 3 राशियों की बदलेगी किस्मत

Planetary Alignment 2026 : 28 फरवरी 2026 को 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनेगा। जानिए कर्क, तुला और मीन राशि पर इसका असर, धन, करियर और रिश्तों की भविष्यवाणी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 25, 2026

Planetary Alignment 2026

Planetary Alignment 2026 :28 फरवरी को ग्रहों की परेड से चमकेगा भाग्य, कर्क-तुला-मीन होंगे मालामाल (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Planetary Alignment 2026: आने वाली 28 फरवरी 2026 की शाम कोई आम शाम नहीं होने वाली है। सूर्यास्त के बाद जब आप पश्चिम दिशा में आसमान की ओर देखेंगे, तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा दिखाई देगा जिसे देख दुनिया दंग रह जाएगी। खगोल विज्ञान की भाषा में इसे प्लैनेटरी अलाइनमेंट (Planetary Alignment) कहते हैं, जहां एक-दो नहीं बल्कि पूरे 6 बड़े ग्रह बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेप्च्यून एक सीधी कतार में खड़े नजर आएंगे।

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो जब ब्रह्मांड में इतनी बड़ी हलचल होती है, तो उसका सीधा असर धरती और मानव जीवन पर पड़ता है। यह ग्रहों की परेड कुछ खास राशियों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाली है।

Planetary Alignment 2026: क्यों खास है यह खगोलीय घटना?

वैज्ञानिकों के लिए यह एक दुर्लभ दृश्य है, लेकिन ज्योतिषियों के लिए यह ऊर्जा का महासंगम है। इस समय शुक्र और सूर्य की युति से शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है, जो सुख-सुविधाओं में इजाफा करता है। साथ ही कुंभ राशि में मंगल और सूर्य का मिलन साहस और अचानक धन लाभ के योग बना रहा है।

आइए जानते हैं उन 3 खुशकिस्मत राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस अलाइनमेंट (Planetary Alignment 2026) से पलटने वाली है:

1. कर्क राशि: अटके काम अब होंगे पूरे

कर्क राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है।

धन लाभ: अगर आपकी पेमेंट कहीं फंसी हुई थी, तो वह इस दौरान वापस मिल सकती है।

करियर: ऑफिस में बॉस और सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे।

रिश्ते: आपकी लव लाइफ में जो खटास थी, वह दूर होगी और रिश्तों में नयापन आएगा।

खास बात: आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है, बस अपना फोकस बनाए रखें।

2. तुला राशि: आत्मविश्वास और सम्मान में बढ़ोतरी

तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों का यह जमावड़ा गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है।

निर्णय शक्ति: आपकी सूझबूझ इस समय इतनी सटीक होगी कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे।

तरक्की: नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल होने के प्रबल संकेत हैं।

सामाजिक प्रतिष्ठा: समाज में आपका कद बढ़ेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे।

3. मीन राशि: आय के खुलेंगे नए स्रोत

मीन राशि वालों के लिए खुशियां अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं।

नया निवेश: अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो अब उससे मोटा मुनाफा कमाने का समय है।

प्रमोशन: नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति के साथ-साथ सैलरी बढ़ने के भी योग हैं।

आय के साधन: आपको कमाई के एक से ज्यादा जरिए मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति फौलादी हो जाएगी।

क्या करें जब ग्रह बदल रहे हों अपनी चाल?

ज्योतिष के अनुसार, जब इतने सारे ग्रह एक साथ सक्रिय हों, तो व्यक्ति को ध्यान और दान पर जोर देना चाहिए। 28 फरवरी को सफेद वस्तुओं का दान करना (जैसे दूध या चावल) शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करता है, जिससे मानसिक शांति बनी रहती है।

सावधानी की बात: चूंकि शनि और सूर्य जैसे प्रभावशाली ग्रह इस कतार का हिस्सा हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। थोड़ा धैर्य रखें और ग्रहों की इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित होने दें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

