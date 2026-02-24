Sheetala Ashtami Kab Hai: कब है शीतला अष्टमी, इस दिन क्यों खाया जाता है बासी खाना

Sheetala Ashtami kab hai : 11 मार्च 2026 की तारीख अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए, क्योंकि उस दिन आपकी रसोई का चूल्हा बंद रहेगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इस दिन ताजा खाना आपकी सेहत बिगाड़ सकता है और एक रात पहले का बना बासी खाना अमृत की तरह काम करेगा। यहां जानें इस दिन का पूरा रहस्य और वह खास उपाय जो आपकी सेहत और किस्मत दोनों बदल सकता है: