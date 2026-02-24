Gemstone Tip Wednesday: बुधवार के दिन कन्या और मिथुन राशियों के लिए पन्ना पहनना शुभ, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक

Gemstone Tip Wednesday: बुधवार के दिन कन्या और मिथुन राशियों के लिए पन्ना धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल सफलता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। पन्ना पहनने से बुध की ग्रह शक्ति मजबूत होती है, जिससे करियर, पढ़ाई और मानसिक शांति में सुधार आता है। ज्योतिष और रत्न शास्त्र में 9 मुख्य रत्न और 84 उपरत्नों का वर्णन है, जिनमें से पन्ना रत्न (Emerald Gem) एक अत्यंत प्रभावशाली रत्न है। इसे बुधवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं पन्ना रत्न की खासियत