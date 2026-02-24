Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का टैरो राशिफल, गणेश जी की कृपा से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें बुधवार का भविष्यफल

Aaj Ka Tarot Rashifal 25 February 2026: प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार 25 फरवरी का बुधवार विशेष ऊर्जा लेकर आया है। विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से मेष, तुला और मीन राशि के लिए आज सफलता और शुभ अवसरों के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को निर्णय लेते समय संयम और सतर्कता बरतने की जरूरत रहेगी।आज का दिन करियर, धन और रिश्तों के मामले में मिश्रित परिणाम दे सकता है कहीं तरक्की के योग बनेंगे तो कहीं धैर्य की परीक्षा होगी। आइए जानते हैं टैरो कार्ड्स के अनुसार सभी 12 राशियों का विस्तृत हाल।