धर्म/ज्योतिष

Mangal Chandra Yuti: मंगल-चंद्र की युति से चमकेगा भाग्य: 16 मार्च से इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Mars Moon Conjunction 2026 : 16 मार्च 2026 से मंगल-चंद्र की युति से महालक्ष्मी राजयोग बनेगा। जानिए किन 3 राशियों को मिलेगा धन, प्रमोशन और सफलता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 25, 2026

Mangal Chandra Yuti

Mangal Chandra Yuti: 16 मार्च से बदलेगा भाग्य: मंगल-चंद्र संयोग से बरसेगा धन और सफलता (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Mangal Chandra Yuti: ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों की चाल कभी-कभी ऐसा संयोग बनाती है, जो रातों-रात किसी की भी किस्मत पलटने की ताकत रखता है। इस बार 16 मार्च का दिन कुछ ऐसा ही खास होने जा रहा है। अंतरिक्ष में मंगल और चंद्रमा की जुगलबंदी से महालक्ष्मी राजयोग (Mahalakshmi Rajyog) का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को सुख-समृद्धि और अटूट धन-संपत्ति का कारक माना जाता है।

वैसे तो इस राजयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं जिन्हें छप्पर फाड़कर खुशियां और पैसा मिलने वाला है।

क्या होता है महालक्ष्मी राजयोग? | Mahalakshmi Rajyog

जब ग्रहों के सेनापति मंगल की शुभ दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है या ये दोनों केंद्र भाव में एक साथ मजबूत स्थिति में होते हैं, तब बनता है महालक्ष्मी राजयोग। यह योग न केवल आर्थिक तंगी दूर करता है, बल्कि करियर में ऊंचाइयां और मान-सम्मान भी दिलाता है।

इन 3 राशियों के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन

1. मकर राशि: वाणी से बरसेगा पैसा

    मकर राशि वालों के लिए यह राजयोग उनके धन और वाणी के स्थान पर बन रहा है।

    फायदा: अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वह वापस मिल सकता है।
    करियर: ऑफिस में आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। बॉस आपकी राय को अहमियत देंगे, जिससे प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे।
    बिजनेस: व्यापारियों को कोई ऐसी बड़ी डील मिल सकती है, जिसका उन्हें सालों से इंतजार था।

    2. वृष राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

      वृष राशि के जातकों के लिए यह योग उनके कर्म भाव में बन रहा है जो सीधे तौर पर आपके काम और ऐशो-आराम से जुड़ा है।

      अचानक लाभ: पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से अचानक बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं।
      नई शुरुआत: अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो 16 मार्च के बाद का समय सबसे सटीक है।
      विदेश योग: जो लोग विदेश जाने या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते साफ होंगे।

      3. मिथुन राशि: किस्मत देगी हर कदम पर साथ

        मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग उनके भाग्य स्थान पर सक्रिय हो रहा है।
        तरक्की: नौकरी में बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं। आपकी आमदनी के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे।
        यात्रा: बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सफल और लाभदायक रहेंगी।
        प्लानिंग: आपकी लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग अब रंग लाने लगेगी, जिससे भविष्य सुरक्षित महसूस होगा।

        मंगल का राहु कनेक्शन और होली का तोहफा

        सिर्फ 16 मार्च ही नहीं, बल्कि 3 मार्च से ही ग्रहों का खेल बदलना शुरू हो जाएगा। मंगल देव राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों पर भी देखने को मिलेगा।

        चूंकि यह बदलाव होली के आसपास हो रहा है, इसलिए ज्योतिषीय सलाह है कि इस दौरान हनुमान जी की पूजा करें और जरूरतमंदों को गुड़ या लाल रंग की मिठाई का दान करें। इससे मंगल का शुभ प्रभाव और बढ़ जाएगा।

        16 मार्च से शुरू होने वाला यह दौर निवेश और करियर के बड़े फैसलों के लिए उत्तम है। अगर आप इन तीन राशियों में से हैं तो अपनी कमर कस लें क्योंकि कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

        खबर शेयर करें:

        राशिफल
