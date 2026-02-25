Mangal Chandra Yuti: मंगल-चंद्र की युति से चमकेगा भाग्य: 16 मार्च से इन 3 राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Mangal Chandra Yuti: ज्योतिष की दुनिया में ग्रहों की चाल कभी-कभी ऐसा संयोग बनाती है, जो रातों-रात किसी की भी किस्मत पलटने की ताकत रखता है। इस बार 16 मार्च का दिन कुछ ऐसा ही खास होने जा रहा है। अंतरिक्ष में मंगल और चंद्रमा की जुगलबंदी से महालक्ष्मी राजयोग (Mahalakshmi Rajyog) का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को सुख-समृद्धि और अटूट धन-संपत्ति का कारक माना जाता है।