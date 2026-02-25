Shukra Gochar 2026: होलिका दहन पर उच्च राशि में गोचर करता शुक्र लाएगा इन 4 राशियों के लिए सफलता और सौभाग्य

Venus transit effects on zodiac signs|फोटो सोर्स- Chatgpt
Holika Dahan Shukra Gochar 2026: होलिका दहन(Holika Dahan 2026) के दिन, यानी 2 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। उच्च राशि में स्थित शुक्र का प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में बेहद सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि शुक्र को भौतिक सुख, वैभव, प्रेम, कला, आकर्षण और आर्थिक समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका यह गोचर विशेष फलदायी माना जा रहा है।इस अवधि में पारिवारिक जीवन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में शुभ संकेत मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह मंगलमय संयोग चार राशियों के लिए खास तौर पर खुशियां, सफलता और सौभाग्य लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं, किन राशियों पर इस गोचर का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास महत्व रखता है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं। लाभ भाव में बनने वाला त्रिग्रही योग आर्थिक दृष्टि से मजबूती दे सकता है। लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था, वह अब धीरे-धीरे आपके करीब आ सकती है।करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कुछ लोगों को मनचाही नौकरी या प्रमोशन का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। मार्च के मध्य के बाद भाग्य का साथ अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। व्यापार से जुड़े जातकों की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य और खुशियों का वातावरण बना रहेगा।
मिथुन राशि वालों के कर्म भाव में त्रिग्रही योग बनने से पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। जो लोग अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, उन्हें अब नई दिशा मिल सकती है।आय के अतिरिक्त स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है और मनचाही जगह से प्रस्ताव आ सकता है। कार्यस्थल पर आपकी छवि में सुधार होगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार में भी सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे मानसिक संतुलन और खुशी दोनों बढ़ेंगे।
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से राहत भरा हो सकता है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है या किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।करियर में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। सेहत में भी सुधार के संकेत हैं। आपकी वाणी और व्यवहार से समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा।
सिंह राशि के लिए शुक्र का उच्च गोचर व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे।करियर में नई पहचान और सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग