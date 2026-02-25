25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Shukra Gochar 2026: होलिका दहन पर उच्च राशि में गोचर करता शुक्र लाएगा इन 4 राशियों के लिए सफलता और सौभाग्य

Shukra Gochar 2026 Date: होलिका दहन 2026 के आसपास शुक्र के उच्च राशि में गोचर से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।यह शुभ योग कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी और सौभाग्यदायक साबित हो सकता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 25, 2026

shukra gochar se 4 rashiyon ko labh, venus transit impact, shukra grah

Venus transit effects on zodiac signs|फोटो सोर्स- Chatgpt

Holika Dahan Shukra Gochar 2026: होलिका दहन(Holika Dahan 2026) के दिन, यानी 2 मार्च 2026 को शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। उच्च राशि में स्थित शुक्र का प्रभाव कुछ राशियों के जीवन में बेहद सकारात्मक बदलाव ला सकता है। क्योंकि शुक्र को भौतिक सुख, वैभव, प्रेम, कला, आकर्षण और आर्थिक समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए इसका यह गोचर विशेष फलदायी माना जा रहा है।इस अवधि में पारिवारिक जीवन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में शुभ संकेत मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह मंगलमय संयोग चार राशियों के लिए खास तौर पर खुशियां, सफलता और सौभाग्य लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं, किन राशियों पर इस गोचर का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा।

वृषभ राशि: लाभ और उन्नति के खुलेंगे नए रास्ते

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर खास महत्व रखता है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं। लाभ भाव में बनने वाला त्रिग्रही योग आर्थिक दृष्टि से मजबूती दे सकता है। लंबे समय से जिस सफलता का इंतजार था, वह अब धीरे-धीरे आपके करीब आ सकती है।करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं और कुछ लोगों को मनचाही नौकरी या प्रमोशन का सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। मार्च के मध्य के बाद भाग्य का साथ अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होगा। व्यापार से जुड़े जातकों की योजनाएं गति पकड़ सकती हैं और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य और खुशियों का वातावरण बना रहेगा।

मिथुन राशि: करियर में बदलाव और पहचान का समय

मिथुन राशि वालों के कर्म भाव में त्रिग्रही योग बनने से पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। जो लोग अपने करियर में ठहराव महसूस कर रहे थे, उन्हें अब नई दिशा मिल सकती है।आय के अतिरिक्त स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भाग्य का साथ मिल सकता है और मनचाही जगह से प्रस्ताव आ सकता है। कार्यस्थल पर आपकी छवि में सुधार होगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। परिवार में भी सुखद बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे मानसिक संतुलन और खुशी दोनों बढ़ेंगे।

कुंभ राशि: आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से राहत भरा हो सकता है। त्रिग्रही योग के प्रभाव से अटका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है या किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।करियर में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। भाग्य का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। सेहत में भी सुधार के संकेत हैं। आपकी वाणी और व्यवहार से समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा।

सिंह राशि: आकर्षण, प्रतिष्ठा और प्रगति

सिंह राशि के लिए शुक्र का उच्च गोचर व्यक्तित्व में निखार ला सकता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे।करियर में नई पहचान और सम्मान मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

ये भी पढ़ें

Phalen Holika Dahan Story: होलिका दहन की रात ब्रज के फालैन में दिखता है चमत्कार, आग के बीच से सुरक्षित निकलता है पुजारी
धर्म और अध्यात्म
Phalen Holi Viral Tradition, Miracle of Phalen Holi,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Updated on:

25 Feb 2026 10:15 am

Published on:

25 Feb 2026 10:14 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Shukra Gochar 2026: होलिका दहन पर उच्च राशि में गोचर करता शुक्र लाएगा इन 4 राशियों के लिए सफलता और सौभाग्य

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 25 February 2026: राशिफल 25 फरवरी: आज 3 शुभ योगों का महासंयोग, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj Ka Rashifal 25 February
राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का टैरो राशिफल, गणेश जी की कृपा से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, पढ़ें बुधवार का भविष्यफल

February 25 Tarot Horoscope Hindi, Today's tarot card prediction in detail,
राशिफल

Mangal Gochar 2026: 1 अप्रैल तक इन राशियों पर होगी धनवर्षा, इन 3 के लिए खतरे की घंटी

Mangal Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal 24 Feb 2026: होलाष्टक शुरू और ग्रहों की टेढ़ी चाल, आज के राशिफल में आपकी राशि के लिए क्या लिखा है?

Aaj Ka Rashifal 24 February 2026
राशिफल

Holi Festival 2026: होली पर यूं ही मत लगाइए रंग! जानें आपकी राशि के लिए कौन सा गुलाल है सबसे शुभ

Zodiac Wise Holi Colors, Holi 2026 Rashifal, Lucky Gulal for Each Rashi,
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.