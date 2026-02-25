Govt Job: राजस्थान हाई कोर्ट में होगी ड्राइवर भर्ती, 26 अप्रेल को दो शहरों में होगी परीक्षा

Rajasthan High Court: जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर (चालक) भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए स्क्रीनिंग टेस्ट की तारीख घोषित कर दी है। कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के तहत परीक्षा अब 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। इस घोषणा के बाद हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल गई है।