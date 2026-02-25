SMS अस्पताल अग्निकांड : ICU में जल रहे थे मरीज, बैग लेकर भाग रहा था नर्सिंग ऑफिसर, चौंकाने वाली है जांच रिपोर्ट

समिति ने घटनास्थल का निरीक्षण, प्रत्यक्षदर्शियों और स्टाफ के बयान, सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा तथा घटनाक्रम का पुनर्निर्माण (सीन रिक्रिएशन) किया। जांच में यह सामने आया कि आग लगने की सूचना रात लगभग 11:30 बजे ही स्टाफ को दे दी गई थी। परिजनों ने स्टोर रूम से धुआं और जलने की गंध आने की जानकारी दी थी। एक वार्ड बॉय मौके पर पहुंचा, लेकिन स्टोर का ताला बंद होने के कारण लौट गया। आधे घंटे तक स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। जब आग और धुआं तेजी से फैलने लगा, तब अफरातफरी मच गई।