25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान में एक लाख की रिश्वत लेने वाले BDO को लेकर बड़ा खुलासा, 11 माह पहले हुआ था ट्रांसफर, फिर भी रिलीव नहीं

BDO Bribery Case: विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा का पंचायत समिति कार्यालय से करीब ग्यारह माह पूर्व अन्यत्र जिले में स्थानांतरण हो गया था, लेकिन वह रिलीव नहीं हुए थे।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Feb 25, 2026

BDO Bribery Case

विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा। फोटो: पत्रिका

Rajasthan ACB Trap: जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस विकास अधिकारी को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, उसे लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि अधिकारी का करीब 11 माह पहले ही दूसरे जिले में स्थानांतरण हो चुका था, लेकिन वे अब तक कार्यमुक्त नहीं हुए थे।

एसीबी के एएसपी चौधरी ने बताया कि विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा का पंचायत समिति कार्यालय से करीब ग्यारह माह पूर्व अन्यत्र जिले में स्थानांतरण हो गया था, लेकिन वह रिलीव नहीं हुए थे। ऐसे में स्थानांतरणधीन होने के बाद भी रिश्वत की राशि लेने से नहीं चुके।

एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

गौरतलब है कि एसीबी ने मंगलवार को पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के विकास अधिकारी एवं कार्यवाहक जिला परियोजना प्रबंधक जगदीश प्रसाद मीणा को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह राशि बीपीएम की नौकरी बचाने और बिल पास कराने के नाम पर ली गई थी।

सरकारी आवास-निवास पर भी छानबीन

गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने कोटा में निवास पर और सवाईमाधोपुर स्थित सरकारी आवासों पर भी छानबीन की। टोंक एसीबी टीम ने पंचायत समिति परिसर स्थित आवास पर तलाशी ली। जबकि आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई जयपुर एसीबी टीम ने की है।

ये है पूरा मामला

शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि कार्यवाहक डीपीएम नौकरी से मुक्त न करने और लंबित यात्रा भत्ता व अन्य बिल पास करने के एवज में 3 लोगों से एक-एक लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे है। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी टीम ने मंगलवार को ट्रैप की कार्रवाई कर कोटा निवासी आरोपी को परिवादी से एक लाख रुपए लेते ही गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme: राजस्थान में 75 लाख वंचितों को मिलेगा सस्ता राशन, 1147 नई दुकानें खुलेंगी
जयपुर
Food Security Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में एक लाख की रिश्वत लेने वाले BDO को लेकर बड़ा खुलासा, 11 माह पहले हुआ था ट्रांसफर, फिर भी रिलीव नहीं

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर : दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 साल जेल की सजा, पीड़िता को जबरन उठाकर वारादात को दिए थे अंजाम

Court Judgement
सवाई माधोपुर

सरसों कटाई पर संकट: मजदूरों की कमी से किसानों की बढ़ी धड़कनें, दूसरे गांवों से बुलाने पड़ रहे श्रमिक

Rajasthan Mustard Harvest
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, जिले में सौर ऊर्जा उत्पादन को मिली नई गति

sour urja
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में ACB का शिकंजा, BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मचा हड़कंप

सवाई माधोपुर

सब्जियों के भाव: मिर्च हुई ‘लाल’ और लहसुन के तेवर तीखे, 1 हफ्ते में ही बिगड़ गया घर का बजट, जानें आज के ताजा रेट

Vegetable Prices Skyrocket in Sawai Madhopur Rates Double After Rains Check Latest Mandi Prices Here
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.