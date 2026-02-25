राजस्थान में एक लाख की रिश्वत लेने वाले BDO को लेकर बड़ा खुलासा, 11 माह पहले हुआ था ट्रांसफर, फिर भी रिलीव नहीं

Rajasthan ACB Trap: जयपुर एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिस विकास अधिकारी को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, उसे लेकर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि अधिकारी का करीब 11 माह पहले ही दूसरे जिले में स्थानांतरण हो चुका था, लेकिन वे अब तक कार्यमुक्त नहीं हुए थे।