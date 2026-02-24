सवाईमाधोपुर में ACB का शिकंजा, BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मचा हड़कंप

शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि मीणा नौकरी से मुक्त न करने और लंबित यात्रा भत्ता व अन्य बिल पास करने के एवज में तीनों से एक-एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दबाव इतना था कि दो साथियों की राशि भी परिवादी से ही इकट्ठा कर लाने को कहा गया। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी टीम ने 24 फरवरी को ट्रैप लगाया और कोटा निवासी मीणा को परिवादी से 1 लाख रुपए लेते ही गिरफ्तार कर लिया।