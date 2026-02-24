24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में ACB का शिकंजा, BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मचा हड़कंप

Sawai Madhopur BDO Bribery Case : पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के ब्लॉक विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक जगदीश प्रसाद मीणा को एसीबी ने एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Feb 24, 2026

सवाईमाधोपुर-BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार: फोटो पत्रिका नेटवर्क

सवाईमाधोपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को ऐसी कार्रवाई की, जिसने जिलेभर में प्रशासनिक गलियारों से लेकर आमजन तक हलचल मचा दी। पंचायत समिति सवाईमाधोपुर के ब्लॉक विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रभार जिला परियोजना प्रबंधक जगदीश प्रसाद मीणा को एसीबी ने एक लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

सत्यापन के बाद बिछाया जाल

शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि मीणा नौकरी से मुक्त न करने और लंबित यात्रा भत्ता व अन्य बिल पास करने के एवज में तीनों से एक-एक लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दबाव इतना था कि दो साथियों की राशि भी परिवादी से ही इकट्ठा कर लाने को कहा गया। शिकायत की पुष्टि होने पर एसीबी टीम ने 24 फरवरी को ट्रैप लगाया और कोटा निवासी मीणा को परिवादी से 1 लाख रुपए लेते ही गिरफ्तार कर लिया।

सरकारी आवासों पर दी दबिश

गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने कोटा और सवाईमाधोपुर स्थित सरकारी आवासों पर दबिश दी। कोटा में परिवार सहित रहने वाले मीणा के घर पर तलाशी ली गई, वहीं सवाईमाधोपुर एसीबी टीम ने पंचायत समिति परिसर स्थित आवास पर छापा मारा।

कार्रवाई एसीबी के उप महानिरीक्षक आनन्द शर्मा के सुपरविजन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र के नेतृत्व में हुई। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक सतेन्द्र कुमार के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 05:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर में ACB का शिकंजा, BDO एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मचा हड़कंप

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाई माधोपुर : दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 साल जेल की सजा, पीड़िता को जबरन उठाकर वारादात को दिए थे अंजाम

Court Judgement
सवाई माधोपुर

सरसों कटाई पर संकट: मजदूरों की कमी से किसानों की बढ़ी धड़कनें, दूसरे गांवों से बुलाने पड़ रहे श्रमिक

Rajasthan Mustard Harvest
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: किसानों को दिन में मिलेगी बिजली, जिले में सौर ऊर्जा उत्पादन को मिली नई गति

sour urja
सवाई माधोपुर

सब्जियों के भाव: मिर्च हुई ‘लाल’ और लहसुन के तेवर तीखे, 1 हफ्ते में ही बिगड़ गया घर का बजट, जानें आज के ताजा रेट

Vegetable Prices Skyrocket in Sawai Madhopur Rates Double After Rains Check Latest Mandi Prices Here
सवाई माधोपुर

PM Gram Sadak Yojana: राजस्थान में यहां पीएम ग्राम सड़क योजना बनी लूट का अखाड़ा, फर्जी बिलों से हो रहा भुगतान

PM Gram Sadak Yojana
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.