सब्जियों के भाव: मिर्च हुई ‘लाल’ और लहसुन के तेवर तीखे, 1 हफ्ते में ही बिगड़ गया घर का बजट, जानें आज के ताजा रेट

सब्जी मंडी में मिर्च सौ रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो यह हालात गत दिनों बारिश के बाद हरि मिर्च की ज्यादा डिमांड के चलते बन रहे हैं। बारिश के कारण सब्जियों की आवक कम हो गई है। सब्जियां महंगी होने के कारण महिलाओं का रसोई बजट भी गड़बड़ा गया है। वर्तमान में हरी मिर्च के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक है।