Rajasthan Suicide: शादी के 2 महीने 27 दिन बाद ही दुल्हन ने दे दी जान, पिता ने बताया पति करता था ये डिमांड

पुलिस के अनुसार वर्षा की शादी 25 नवंबर 2025 को सचिन शर्मा के साथ हुई थी। शादी को अभी 2 महीने 27 दिन ही हुए थे। मृतका के पिता महेंद्र शर्मा ने उदेई मोड़ थाने में दहेज मृत्यु का मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था।