सवाई माधोपुर: 30 करोड़ की सड़क बनी ‘गड्ढा मार्ग’, एक महीने में खुली निर्माण की पोल, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

स्थानीय निवासी ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बने अभी एक महीना भी ठीक से नहीं हुआ और हालत ऐसी हो गई है कि रोज हादसे का डर बना रहता है। जिम्मेदारों ने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।