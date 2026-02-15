Ranthambore: युवा बाघ-बाघिनों की ‘राजस्थली’ बना त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग, इन बाघ-बाघिनों का रहता है मूवमेंट

वहीं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघों की गतिविधि में बदलाव देखा जा रहा है। जहां पहले बाघिन टी-107 सुल्ताना का दबदबा था, वहीं अब बाघ टी-2511 भी इस क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहा है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे टी-2511 सिंहद्वार के पास सड़क पर आ गया। करीब ढाई घंटे तक बाघ का मूवमेंट मार्ग पर बना रहा, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और लंबी कतारें लग गईं।