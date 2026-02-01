Road Accident: लग्जरी कार ने मारी टक्कर, राजस्थान में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

प्रतीकात्मक तस्वीर
सवाईमाधोपुर। रवाजना चौड़ में एक निजी कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। कुस्तला और रवाजना चौड़ के बीच स्थित निजी कॉलेज के पास रात करीब सात बजे विजय नगर बंदा निवासी रमेशचंद बैरवा (42) पुत्र हरफूल बैरवा और अशोक कुमार बैरवा (41) पुत्र बजरंग लाल बैरवा मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
इस दौरान हरियाणा नंबर की एक लग्जरी कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रमेशचंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशोक कुमार ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दोनों के शव अस्पताल लाए गए और रविवार दोपहर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए।
अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। बताया गया कि दोनों ही परिवारों में यही कमाने वाले सदस्य थे, जिससे परिजनों पर गहरा संकट आ गया है। अब परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गमगीन माहौल में दोनों का अंतिम संस्कार किया गया।
अखिल भारतीय बैरवा महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार बैंडवाल ने बताया कि सोमवार को जिला प्रशासन से मृतक परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मृतक परिवार की महिला को आंगनबाड़ी में नियुक्ति देने की मांग की जाएगी। साथ ही पालनहार योजना सहित सभी सरकारी लाभ दिलाने की भी मांग की जाएगी।
हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है।
