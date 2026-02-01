Road Accident: लग्जरी कार ने मारी टक्कर, राजस्थान में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

सवाईमाधोपुर। रवाजना चौड़ में एक निजी कॉलेज के पास हुए सड़क हादसे में दो भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। कुस्तला और रवाजना चौड़ के बीच स्थित निजी कॉलेज के पास रात करीब सात बजे विजय नगर बंदा निवासी रमेशचंद बैरवा (42) पुत्र हरफूल बैरवा और अशोक कुमार बैरवा (41) पुत्र बजरंग लाल बैरवा मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।