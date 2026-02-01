इश्क का दर्दनाक अंत, शादीशुदा प्रेमिका को भगाया, उसने दिया धोखा तो फंदे से झूल गया प्रेमी

शनिवार दोपहर विवाहिता का पति और उसके पीहर पक्ष के लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। इस घटना से दीपक गहरे अवसाद में था। पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में इसी बात को आत्महत्या का मुख्य कारण माना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक पेशे से ड्राइवर था और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में छोटा भाई है और उसके पिता मजदूरी करते हैं।