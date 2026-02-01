इश्क का दर्दनाक अंत, शादीशुदा प्रेमिका को भगाया, उसने दिया धोखा तो फंदे से झूल गया प्रेमी

मृतक दीपक कुमार। फाइल फोटो- पत्रिका
झालरापाटन। सदर थाना क्षेत्र के गांव नाहरसिंघी में शनिवार रात एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सहायक उप निरीक्षक गौतम विश्नोई ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के गांव नाहरसिंघी निवासी 25 वर्षीय दीपक ने शनिवार रात घर के कमरे में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय पहुंचाया। मृतक के पिता रामलाल ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा तीन महीने पहले कोटा से विवाहिता को भगाकर लाया था, जो तब से उसके साथ ही रह रही थी।
शनिवार दोपहर विवाहिता का पति और उसके पीहर पक्ष के लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। इस घटना से दीपक गहरे अवसाद में था। पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में इसी बात को आत्महत्या का मुख्य कारण माना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि मृतक पेशे से ड्राइवर था और उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके घर में छोटा भाई है और उसके पिता मजदूरी करते हैं।
