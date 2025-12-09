9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

धौलपुर

जिस दुल्हन पर लुटाया प्यार, उसी ने दिया ऐसा धोखा… सुहागरात की अगली सुबह घर में पसरा था मौत जैसा सन्नाटा…

Dholpur Crime News: सूत्रों के अनुसार युवक की शादी मात्र दो दिन पहले ही आगरा से हुई थी। शादी की रस्में खत्म होते ही, दुल्हन ने मौका देखकर अपने असली मंसूबों को अंजाम दिया।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Jayant Sharma

Dec 09, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

luteeri Dulhan Escapes: राजस्थान के धौलपुर जिले से आज सवेरे हैरान करने वाली घटना सामने आई है। खुशियों से भरा घर अचानक उस समय मातम और सन्नाटे में बदल गया, जब शादी के सिर्फ दूसरे ही दिन ससुराल वालों की आँखें नहीं खुलीं। पड़ोसियों ने उन्हें जगाया और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मामला धौलपुर जिले के सैंपऊ क्षेत्र में स्थित कौलारी थाना इलाके के पिपहरा गांव का है। जहाँ एक नवविवाहिता दुल्हन ने दूल्हे सहित पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई।

दो दिन पहले ही हुई थी शादी

सूत्रों के अनुसार युवक की शादी मात्र दो दिन पहले ही आगरा से हुई थी। शादी की रस्में खत्म होते ही, दुल्हन ने मौका देखकर अपने असली मंसूबों को अंजाम दिया। उसने सुनियोजित तरीके से घर के सभी सदस्यों को खाने.पीने की चीज में नशीला पदार्थ मिला दिया। सुहागरात से पहले दुल्हन ने अपनी पहली रसोई की और सभी को अपने हाथों से खाना परोसा। खाना खाने वालों में दूल्हा, ससुर, सास और परिवार के अन्य लोग शामिल थे।

आगरा से आई थी दुल्हन

आज सुबह जब पड़ोसियों ने घर में कोई हलचल नहीं देखी, तो उन्हें संदेह हुआ। अंदर जाने पर उन्होंने दूल्हे समेत पूरे परिवार को बेहोशी की हालत में पाया, जबकि दुल्हन और कीमती सामान गायब थे। इस खबर से पूरे पिपहरा गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीआई हरिनारायण मीणा पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुँचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इसे लुटेरी दुल्हन गिरोह की करतूत बताया है। बताया जा रहा है कि एक टीम आगरा भेजी है। दुल्हन का फोन बंद आ रहा है।

इस बीच घर के सभी बेहोश सदस्यों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। गनीमत है कि किसी को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि यह शादी बिचौलियों के माध्यम से तय की गई थी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल इस तरह के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं।

image

Updated on:

09 Dec 2025 10:48 am

Published on:

09 Dec 2025 10:46 am

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जिस दुल्हन पर लुटाया प्यार, उसी ने दिया ऐसा धोखा… सुहागरात की अगली सुबह घर में पसरा था मौत जैसा सन्नाटा…

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

