जिस दुल्हन पर लुटाया प्यार, उसी ने दिया ऐसा धोखा… सुहागरात की अगली सुबह घर में पसरा था मौत जैसा सन्नाटा…

luteeri Dulhan Escapes: राजस्थान के धौलपुर जिले से आज सवेरे हैरान करने वाली घटना सामने आई है। खुशियों से भरा घर अचानक उस समय मातम और सन्नाटे में बदल गया, जब शादी के सिर्फ दूसरे ही दिन ससुराल वालों की आँखें नहीं खुलीं। पड़ोसियों ने उन्हें जगाया और बाद में पुलिस को सूचना दी गई। मामला धौलपुर जिले के सैंपऊ क्षेत्र में स्थित कौलारी थाना इलाके के पिपहरा गांव का है। जहाँ एक नवविवाहिता दुल्हन ने दूल्हे सहित पूरे परिवार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और लाखों रुपये के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई।