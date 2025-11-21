दो तोला सोना, दस तोला चांदी, ना प्री-वेडिंग, ना डीजे… गरीब – मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के लिए इस समाज ने की बड़ी पहल

जांगिड़ पंचायत में पदाधिकारियों ने बताया कि यह सारी व्यवस्था गरीब और मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि समाज की परंपरा और संस्कृति के अनुरूप सादगी अपनाना ही समय की मांग है। अन्य सदस्यों ने भी इन फैसलों का समर्थन करते हुए कहा कि सादगी अपनाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा और अगली पीढ़ी को अच्छी दिशा मिलेगी। यह निर्णय बाड़मेर के साथ-साथ जैसलमेर और जोधपुर जिलों व आसपास के क्षेत्रों में जांगिड़ समाज पर लागू रहेगा। समाज को उम्मीद है कि यह पहल सामाजिक सुधार की दिशा में मजबूत उदाहरण बनेगी।