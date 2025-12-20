Railway : रेलवे का नया अलर्ट, राजस्थान से चलने वाली इस ट्रेन का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द, चलेगी उर्स स्पेशल ट्रेन

Railway : रेलवे का नया अलर्ट। माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर-हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव में अस्थाई परिवर्तन किया गया है। मेला अवधि में ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव रद्द कर इसे सूबेदारगंज स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था माघ मेला अवधि तक लागू रहेगी।