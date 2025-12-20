Railway : रेलवे का नया अलर्ट, राजस्थान से चलने वाली इस ट्रेन का प्रयागराज स्टेशन पर ठहराव रद्द, चलेगी उर्स स्पेशल ट्रेन

फाइल फोटो पत्रिका
Railway : रेलवे का नया अलर्ट। माघ मेला 2026 के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बाड़मेर-हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ठहराव में अस्थाई परिवर्तन किया गया है। मेला अवधि में ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर ठहराव रद्द कर इसे सूबेदारगंज स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था माघ मेला अवधि तक लागू रहेगी।
संख्या 12324 बाड़मेर-हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन 3 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक (कुल 13 ट्रिप) सूबेदारगंज स्टेशन पर सायं 4.15 बजे पहुंचेगी। 4.20 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 12323 हावड़ा-बाड़मेर सुपरफास्ट 2 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक 13 ट्रिप सूबेदारगंज स्टेशन पर सुबह 6.50 बजे पहुंचेगी। 6.55 बजे रवाना होगी। यह रेलसेवा बाड़मेर से बुधवार व शनिवार तथा हावड़ा से मंगलवार व शुक्रवार को संचालित होती है।
रेलवे उर्स मेले के लिए अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा। जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। आजमगढ़-अजमेर उर्स स्पेशल ट्रेन बुधवार को (1 ट्रिप) आजमगढ़ से शाम 5.30 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 9.05 बजे अजमेर पहुंचेगी।
अजमेर-आजमगढ़ उर्स स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को (1 ट्रिप) अजमेर से रात 9 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 11.15 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी।
