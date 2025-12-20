Success Story : पिता के अधूरे सपने को किया पूरा, बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी बनी सिविल जज, RJS Exam में मिली 14वीं रैंक

बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी। फोटो पत्रिका
RJS Exam 2025 Results : राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट में बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी ने 14वीं रैंक प्राप्त कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की मिसाल बनते हुए बाड़मेर शहर की बेटी स्वाति जोशी ने सिविल जज कैडर-2025 सीधी भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है।
शुक्रवार को घोषित परिणाम में स्वाति ने 14वीं रैंक प्राप्त कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। शहर के जोशियों का उपरलावास निवासी स्वाति जोशी की यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने को पूरा करने की कहानी है। उनके पिता राजेश जोशी, जो बाड़मेर ट्रेजरी में लेखाधिकारी थे, वर्ष 2010 में ही यह सपना देख चुके थे कि उनकी बेटी लॉ पढ़कर जज बने और समाज को न्याय दिलाए।
दुर्भाग्यवश 2014 में उनका निधन हो गया, लेकिन बेटी ने पिता के सपने को अपनी साधना बना लिया। स्वाति ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर की आदर्श विद्या मंदिर में हुई। इसके बाद उन्होंने शहर की गर्ल्स स्कूल से 12वीं उत्तीर्ण की और जयपुर की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।
वर्ष 2016 के बाद से वह लगातार न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। छठे प्रयास में उन्हें सफलता मिली, जबकि इससे पहले 4 बार वे साक्षात्कार तक पहुंची। वर्ष 2018 में स्वाति का विवाह जोधपुर के रामराज नगर निवासी महेश जोशी से हुआ। माता, भाई, पति और ससुराल पक्ष ने हर कदम पर संबल दिया।
