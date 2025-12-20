Success Story : पिता के अधूरे सपने को किया पूरा, बाड़मेर की बेटी स्वाति जोशी बनी सिविल जज, RJS Exam में मिली 14वीं रैंक

शुक्रवार को घोषित परिणाम में स्वाति ने 14वीं रैंक प्राप्त कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है। शहर के जोशियों का उपरलावास निवासी स्वाति जोशी की यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि एक अधूरे सपने को पूरा करने की कहानी है। उनके पिता राजेश जोशी, जो बाड़मेर ट्रेजरी में लेखाधिकारी थे, वर्ष 2010 में ही यह सपना देख चुके थे कि उनकी बेटी लॉ पढ़कर जज बने और समाज को न्याय दिलाए।

