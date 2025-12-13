Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, बाड़मेर से रामेश्वरम तक 4 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिली राहत

फिरोजपुर कैंट-रामेश्वरम-फिरोजपुर कैंट ट्रेन फिरोजपुर कैंट से 13 दिसंबर को व रामेश्वरम से 16 दिसंबर को एक-एक थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बे, लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ ट्रेन लालगढ़ से 16 से 31 दिसंबर तक व दिल्ली सराय से 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी श्रेणी के डिब्बे व दिल्ली सराय- उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय ट्रेन में दिल्ली सराय से 16 से 31 दिसंबर तक, उदयपुर सिटी से 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी के डिब्बे की अस्थाई वृद्धि की जा रही है।