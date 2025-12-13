13 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, बाड़मेर से रामेश्वरम तक 4 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिली राहत

Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला। रिजर्वेशन में लंबी वेटिंग से यात्रियों को राहत मिली। अब बाड़मेर से रामेश्वरम तक 4 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की जा रही है। जानें और किन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच।

Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 13, 2025

Railway big Decision Barmer to Rameshwaram four pairs trains Additional coaches added passengers Relief

फाइल फोटा पत्रिका

Railway Decision : रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए चार जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेनों में रिजर्वेशन में लंबी वेटिंग मिल रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जम्मूतवी-बाड़मेर-जम्मूतवी ट्रेन जम्मूतवी से 13 से 15 दिसंबर तक बाडमेर से 16 से 18 दिसंबर तक एक-एक सेकण्ड एसी, दो-दो स्लीपर श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे।

फिरोजपुर कैंट-रामेश्वरम-फिरोजपुर कैंट ट्रेन फिरोजपुर कैंट से 13 दिसंबर को व रामेश्वरम से 16 दिसंबर को एक-एक थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बे, लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ ट्रेन लालगढ़ से 16 से 31 दिसंबर तक व दिल्ली सराय से 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी श्रेणी के डिब्बे व दिल्ली सराय- उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय ट्रेन में दिल्ली सराय से 16 से 31 दिसंबर तक, उदयपुर सिटी से 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी के डिब्बे की अस्थाई वृद्धि की जा रही है।

रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के बढ़ाएं तीन फेरे

रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार देखते हुए रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन अब 26, 29 व 30 दिस्बर को भी संचालित होगी। इसके तीन फेरे बढ़ाए गए हैं।

Updated on:

13 Dec 2025 11:11 am

Published on:

13 Dec 2025 11:09 am

