Railway Decision : रेलवे का बड़ा फैसला, बाड़मेर से रामेश्वरम तक 4 जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच, यात्रियों को मिली राहत

फाइल फोटा पत्रिका
Railway Decision : रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार को देखते हुए चार जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। ट्रेनों में रिजर्वेशन में लंबी वेटिंग मिल रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जम्मूतवी-बाड़मेर-जम्मूतवी ट्रेन जम्मूतवी से 13 से 15 दिसंबर तक बाडमेर से 16 से 18 दिसंबर तक एक-एक सेकण्ड एसी, दो-दो स्लीपर श्रेणी के कोच जोड़े जाएंगे।
फिरोजपुर कैंट-रामेश्वरम-फिरोजपुर कैंट ट्रेन फिरोजपुर कैंट से 13 दिसंबर को व रामेश्वरम से 16 दिसंबर को एक-एक थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बे, लालगढ़-दिल्ली सराय-लालगढ़ ट्रेन लालगढ़ से 16 से 31 दिसंबर तक व दिल्ली सराय से 18 दिसंबर से 2 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी श्रेणी के डिब्बे व दिल्ली सराय- उदयपुर सिटी-दिल्ली सराय ट्रेन में दिल्ली सराय से 16 से 31 दिसंबर तक, उदयपुर सिटी से 17 दिसंबर से 1 जनवरी तक दो-दो सेकण्ड एसी के डिब्बे की अस्थाई वृद्धि की जा रही है।
रेलवे ने अतिरिक्त यात्रीभार देखते हुए रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन अब 26, 29 व 30 दिस्बर को भी संचालित होगी। इसके तीन फेरे बढ़ाए गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग