13 दिसंबर 2025

शनिवार

जयपुर

सरकार के दो सालः 296 भर्ती परीक्षाएं हुई, 138 FIR, 394 गिरफ्तार, जानें कितनी परीक्षाओं में हुए Paper Leak…

Rajasthan Government Exam: सरकार ने दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस बारे में जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 13, 2025

exam

exam

Rajasthan Government: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और एसआईटी की सक्रियता ने पिछले दो वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया है। सरकार ने दो साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर इस बारे में जानकारी दी है।

296 परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी विशाल बंसल ने इस सफलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी के गठन के बाद से 06 नवंबर 2025 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कुल 296 छोटी-बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गईं।

सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इस अवधि में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अलावा केंद्र सरकार की अनेक भर्तियां और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी बिना किसी अनियमितता के सुचारू रूप से संपन्न हुईं। बंसल ने एसआईटी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी सक्रियता ने भर्ती परीक्षा माफिया पर नकेल कसी है और परीक्षा प्रणाली के प्रति युवाओं के विश्वास को पुनः स्थापित किया है।

हाई.प्रोफाइल मामलों में निर्णायक कार्रवाई

एसआईटी ने भर्ती परीक्षाओं से जुड़े डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्रियों और अन्य अनियमितताओं के संबंध में कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस थाना एसओजी ने इस दौरान कुल 138 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी ने बड़े और हाई-प्रोफाइल मामलों में निर्णायक कार्रवाई की, जिसमें एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में गड़बड़ी करने वाले मुख्य आरोपी शामिल हैं।

इस मामले में आरपीएससी के एक निलंबित सदस्य और एक पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण में गिरफ्तार कुल 132 आरोपियों में 61 प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक और 6 चयनित उपनिरीक्षक ;जिन्होंने जॉइन नहीं किया, सहित 67 उप निरीक्षक शामिल थे। इसके अतिरिक्त जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पेपर लीक के मुख्य आरोपी और टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार का दावा है कि दो साल के दौरान हुई भर्ती परीक्षाओं में नकल सिंडीकेट टूटा है और एक भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है।

image

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सरकार के दो सालः 296 भर्ती परीक्षाएं हुई, 138 FIR, 394 गिरफ्तार, जानें कितनी परीक्षाओं में हुए Paper Leak…

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

