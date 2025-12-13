सरकार के दो साल में नौकरियों की बाढ़, 92000 को मिली पोस्टिंग, इतने लाख अभी वेटिंग में, जानें कब मिलेगी कुर्सी

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Government Exam: राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच सभी विभागों की समीक्षाएं की जा रही है। सरकार का मानना है कि दो साल के लिए जो भी रोडमैप बनाया गया था, उसमें से अधिकतर काम पूरे हो चुके हैं। इस बीच सरकारी भर्तियों की भी समीक्षा की गई है। सरकार का मानना है कि दो साल के दौरान 92000 लोगों को पोस्टिंग दी जा चुकी है और अभी करीब एक लाख पचास हजार से ज्यादा प्रोसेस में हैं। उन्हें भी जल्द ही संबधित विभागों में लगाया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश के लाखों युवाओं का सरकारी नौकरी पर भरोसा लौटा है। वर्तमान में एक लाख पचास हजार से भी ज्यादा लोगों को पोस्टिंग देने की प्रक्रिया भी जारी है।
सरकार का मानना है कि युवाओं को सरकारी नौकरियों का इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अब वे परीक्षाओं की योजनाबद्ध तैयारी कर सकते है। एक साल पहले ही इस कैलेंडर को जारी किया जा रहा है कि ताकि परीक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और अभ्यर्थी उसके अनुसार तैयारी कर सके।
