सरकार के दो साल में नौकरियों की बाढ़, 92000 को मिली पोस्टिंग, इतने लाख अभी वेटिंग में, जानें कब मिलेगी कुर्सी

Rajasthan Government Exam: राजस्थान सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच सभी विभागों की समीक्षाएं की जा रही है। सरकार का मानना है कि दो साल के लिए जो भी रोडमैप बनाया गया था, उसमें से अधिकतर काम पूरे हो चुके हैं। इस बीच सरकारी भर्तियों की भी समीक्षा की गई है। सरकार का मानना है कि दो साल के दौरान 92000 लोगों को पोस्टिंग दी जा चुकी है और अभी करीब एक लाख पचास हजार से ज्यादा प्रोसेस में हैं। उन्हें भी जल्द ही संबधित विभागों में लगाया जाएगा।