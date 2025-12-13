जयपुर में थाई गर्ल्स गिरफ्तार: मसाज की आड़ में इन चीजों की कर रहीं थी सप्लाई… फोन में मिले हाईप्रोफाइल लोगों के नंबर

जांच में सामने आया कि उनकी निकटता कुछ स्थानीय तस्करों से बढ़ी और इसके बाद वे नशे की सप्लाई चेन से जुड़ गईं। पुलिस ने दोनों से घातक एमडी ड्रग बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से तीन मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर सेव थे। आरोपी महिलाओं का दावा है कि वे लोग उनके नियमित ग्राहक थे जो नशे व यौन संबंध के लिए उनसे संपर्क करते थे।