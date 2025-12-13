जयपुर में थाई गर्ल्स गिरफ्तार: मसाज की आड़ में इन चीजों की कर रहीं थी सप्लाई… फोन में मिले हाईप्रोफाइल लोगों के नंबर

गिरफ्तार युवतियां (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजधानी में मादक पदार्थ तस्करी के तार अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ने का खुलासा हुआ है। जयपुर में मसाज पार्लर में नौकरी करने आईं दो युवतियां मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त पाई गईं। इसमें थाईलैंड निवासी विरापोन्न सोमचौक और पचारा का नाम सामने आया है। दोनों मसाज के दौरान ग्राहकों को नशे की लत लगाती थीं।
जांच में सामने आया कि उनकी निकटता कुछ स्थानीय तस्करों से बढ़ी और इसके बाद वे नशे की सप्लाई चेन से जुड़ गईं। पुलिस ने दोनों से घातक एमडी ड्रग बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से तीन मोबाइल बरामद किए हैं, जिनमें शहर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर सेव थे। आरोपी महिलाओं का दावा है कि वे लोग उनके नियमित ग्राहक थे जो नशे व यौन संबंध के लिए उनसे संपर्क करते थे।
चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों महिलाओं के वीजा की अवधि दो माह पहले समाप्त हो चुकी थी। विदेशी नागरिकों पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों की कमजोरी के कारण वे जयपुर में बेखौफ रहकर मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी रहीं। जांच में सामने आया कि विरापोन्न चाणक्य होटल और फेब होटल क्लासिक हॉलीडे, श्याम नगर में ठहरी हुई थी, जबकि पचारा गौरव टावर के पास एक फ्लैट में रहती थी।
मुखबिर की सूचना पर गुरुवार रात पुलिस ने मानसरोवर क्षेत्र से दोनों को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में तस्करी नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां मिलने की संभावना जताई जा रही हैं।
वीजा अवधि समाप्त होने के कारण दोनों पर फॉरेन एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश जारी है।
