डूंगरपुर

Rajasthan News : दूल्हे को दुल्हन के भाई ने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, बिना शादी लौटी बारात

डूंगरपुर जिले में शादी की रस्मों से ठीक पहले, दुल्हन के भाई ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर दूल्हे को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

डूंगरपुर

kamlesh sharma

Dec 12, 2025

डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बारात की रस्में पूरी होने से पहले ही वापस लौट गई। मामला उस वक्त बिगड़ गया, जब दुल्हन के भाई ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर दूल्हे को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बारातियों में शामिल कनकमल ने बताया कि पाटिया बलिचा से विजेश की बारात बलवाड़ा आई थी। बारातियों को एक कमरे में ठहराया गया था। इसी दौरान दुल्हन का भाई कुछ लोगों के साथ आया और दूल्हे को कमरे में ले जाकर पीटने लगा। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए।

घायल दूल्हे को लोग डूंगरपुर जिला चिकित्सालय ले गए, लेकिन गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। दूल्हे को गुजरात के एक अस्पताल में भर्ती कराया है। दूल्हे के चोटों को देखते हुए परिजन सदमे में हैं और शादी समारोह को तत्काल रद्द कर दिया गया। बारात बिना फेरे हुए ही अपने गांव लौट गई।

दूल्हा पक्ष ने इस मामले में कोतवाली थाने में दुल्हन के भाई के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मारपीट का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है।

Published on:

12 Dec 2025 06:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan News : दूल्हे को दुल्हन के भाई ने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, बिना शादी लौटी बारात

