Rajasthan News : दूल्हे को दुल्हन के भाई ने कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा, बिना शादी लौटी बारात

डूंगरपुर जिले के बलवाड़ा गांव में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक बारात की रस्में पूरी होने से पहले ही वापस लौट गई। मामला उस वक्त बिगड़ गया, जब दुल्हन के भाई ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर दूल्हे को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।