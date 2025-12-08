Dungarpur : 12 दिन बाद कनाडा से डूंगरपुर आया बेटे का शव, देखकर परिजन बिलख-बिलख कर रोने लगे, जानिए कौन है निपुण?

चेतन सेठ ने बताया कि न्यू कॉलोनी निवासी पार्षद मोहनलाल नागदा का पुत्र निपुण नागदा लम्बे समय से कनाड़ा में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर नियुक्त था। गत 25 नवंबर को निपुण की हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। इस पर परिजन व समाज के लोग शव डूंगरपुर लाने के प्रयासों में जुट गए। इस प्रयास में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राज्य सभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा नेता सुशील कटारा सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इस पर राजनेताओं ने भी मामले की गंभीरता समझते हुए विदेश मंत्री से संपर्क किया।