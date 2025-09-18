जयपुर में अब हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का पूरा इलाज संभव, शुरू हुई हार्ट सर्जरी यूनिट

Jaipur News : जेके लोन अस्पताल से बच्चों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। अब हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में ही अब इनका पूरा इलाज संभव होगा। बुधवार को जेके लीन अस्पताल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) यूनिट का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरयूएचएस अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यूनिट कर अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जन्मजात और अर्जित हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए यह यूनिट जीवनदायिनी सिद्ध होगी।
प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) गायत्री राठौड़ ने बताया कि इस यूनिट की स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में की गई है। यह राजस्थान की पहली सीटीवीएस यूनिट है। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एन. सेहरा ने बताया कि पांच-सात दिन में सुविधा शुरू हो जाएगी। शुरुआत में हर दिन एक बच्चे क हृदय संबंधी सर्जरी की जा सकेगी।
सीटीवीएस यूनिट छह माह पहले ही बनकर तैयार हो गई थी, जबकि कैथ लैब और ओटी पिछले साल बन चुके थे। लेकिन उद्घाटन न होने से यूनिट शुरू नहीं हो पा रही थी। राजस्थान पत्रिका ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। परिणामस्वरूप यूनिट का उद्घाटन संभव हुआ और अब मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा।