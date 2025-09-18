जयपुर में अब हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का पूरा इलाज संभव, शुरू हुई हार्ट सर्जरी यूनिट

Jaipur News : जेके लोन अस्पताल से बच्चों के लिए बड़ी खुशखबर आई है। अब हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए दिल्ली-मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में ही अब इनका पूरा इलाज संभव होगा। बुधवार को जेके लीन अस्पताल में डेडिकेटेड पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) यूनिट का उ‌द्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आरयूएचएस अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से इसका वर्चुअल उ‌द्घाटन किया। इसके बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने यूनिट कर अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जन्मजात और अर्जित हृदय रोगों से पीड़ित बच्चों के लिए यह यूनिट जीवनदायिनी सिद्ध होगी।