राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, अब सस्ता होगा घर, मकान बनाने में होगी भारी बचत, जानें कैसे

GST Slab Cut Effect : इस नवरात्र में जो लोग अपने घर की नींव रखेंगे या फिर बुक करेंगे, उनको अपनी छत सस्ती मिलेगी। यह जीएसटी स्लैब के हालिया बदलाव से हो रहा है। इससे जयपुर के रियल एस्टेट मार्केट में बूम आने की संभावना है। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस राहत से गुलाबी नगरी में मिड-सेगमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग को नई गति मिलेगी। खासतौर पर वे गृहस्वामी जो खुद निर्माण करवा रहे हैं, उन्हें सीधा फायदा होगा। मॉड्यूलर किचन, वॉर्डरोब और लाइटिंग जैसी फनिशिंग पर भी अब कम जीएसटी लगेगा, जिससे घर सजाना भी किफायती होगा। सीमेंट समेत निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई अन्य सामान पर जीएसटी घटाने से लोगों को राहत मिलेगी।