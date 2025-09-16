Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

जयपुर

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला

Jaipur-Kishangarh National Highway Update : जयपुर से किशनगढ़ के बीच बने 6 लेन नेशनल हाईवे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 9 नए ओवर ब्रिज बनाएगी। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक टेंडर भी हो जाएंगे।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision
फाइल फोटो पत्रिका

Jaipur-Kishangarh Highway Update : जयपुर से किशनगढ़ के बीच बने 6 लेन नेशनल हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां 9 नए ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय किया है। साथ ही 90 किमी के हाईवे के सहारे दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनेंगी, जिससे छोटे और स्थानीय वाहनों का आवागमन में सुधार हो सके। सभी निर्माण कार्याें पर 800 से एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएचएआइ ने डीपीआर बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक टेंडर भी हो जाएंगे।

हाईवे पर प्रतिदिन करीब 1 लाख गुजर रहे हैं वाहन

जयपुर से किशनगढ़ के बीच हाल ही 10 नए ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया था। आखिरी ओवर ब्रिज इस साल अप्रेल में पूरा हुआ था, लेकिन ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इस हाईवे पर प्रतिदिन करीब 1 लाख वाहन गुजर रहे हैं।

9 जगहों पर बनेंगे ओवर ब्रिज

एनएचएआइ ने जयपुर-किशनगढ़ के बीच कुछ ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं। इन जगहों पर रफ्तार के चलते कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए जयपुर से किशनगढ़ के बीच बड़ के बालाजी, नासनौदा, गिदानी, पाटन, छितरोली, गैजी, रामपुरा सहित करीब 9 जगहों पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

ये कार्य भी होंगे

सर्विस रोड - 7.5 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी।
नालियां बनेंगी - पानी की निकासी के लिए।
क्रैश बैरियर - पूरे 90 किमी में लगाए जाएंगे।
पहले हाईवे को आठ लेन का करने का विचार था, लेकिन निर्णय नहीं होने से छह लेन का नया प्रस्ताव तैयार किया गया है।

Updated on:

16 Sept 2025 07:38 am

Published on:

16 Sept 2025 07:37 am

