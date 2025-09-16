जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला

Jaipur-Kishangarh Highway Update : जयपुर से किशनगढ़ के बीच बने 6 लेन नेशनल हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां 9 नए ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय किया है। साथ ही 90 किमी के हाईवे के सहारे दोनों तरफ सर्विस लेन भी बनेंगी, जिससे छोटे और स्थानीय वाहनों का आवागमन में सुधार हो सके। सभी निर्माण कार्याें पर 800 से एक हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएचएआइ ने डीपीआर बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक टेंडर भी हो जाएंगे।