Election Update : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव इस साल नहीं होंगे, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

Election Update : राजस्थान सरकार की प्रारंभिक तैयारियों में हो रही देरी को देखते हुए अनुमान है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव इस साल नहीं होंगे। ये चुनाव अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में कराने की तैयारी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया है कि चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही पूरी हो पाएगी। इस प्रक्रिया के बाद भी कम से कम एक माह और चाहिए। ऐसे में तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दिसंबर में चुनाव संभव नहीं हैं। गौरतलब है की मंत्री लगातार दिसंबर में चुनाव कराने की बात कहते रहे हैं। राज्य में अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की संख्या 309 हो गई है।
पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश में 196 नगरी निकाय के चुनाव हुए थे, जिनमें से अभी तक 49 और बाकी नवगठित निकायों में प्रशासक नियुक्त हैं। दिसंबर तक ऐसे 56 निकाय और होंगे, जिनके बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी सरकार को यहां भी प्रशासक के हाथ में ही जिम्मेदारी सौंपने होगी। यदि चुनाव फरवरी या मार्च तक खिंचते हैं तो सभी 196 निकायों में ‘शहरी सरकार’ नहीं रहेगी।
1- चुनाव आयोग ने कहा कि 10 नवंबर तक मतदाता सूची तैयार होगी।
2- ओबीसी आयोग ने कहा है कि उन्हें आंकड़े, डेटा एकत्रित करने में 3 माह लगेंगे। यानी उनका काम भी दिसंबर के पहले सप्ताह तक पूरा हो पाएगा। उनकी रिपोर्ट के बाद आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर आरक्षण की लॉटरी निकलेगी।
3- इसके बाद भी चुनाव की तैयारी करें तो भी कम से कम एक माह का समय चाहिए।
4- सरकार तो दिसंबर में चुनाव कराने के लिए तैयार है। वार्ड पुनर्गठन, सीमांकन का काम पूरा हो चुका है, केवल अधिसूचना जारी होनी है, लेकिन जो स्थितियां हैं, वह सामने हैं।
निकायाें की संख्या - कार्यकाल शुरू - कार्यकाल समाप्त
49 - नवम्बर 2019 - नवंबर 2024
3 - अक्टूबर 2020 - अक्टूबर 2025
3 - नवम्बर 2020 - नवम्बर 2025
50 - दिसम्बर 2020 - दिसम्बर 2025
90 - जनवरी 2021 - जनवरी 2026
1 - फरवरी 2021 - फरवरी 2026।