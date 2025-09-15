Election Update : राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव इस साल नहीं होंगे, मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

Election Update : राजस्थान सरकार की प्रारंभिक तैयारियों में हो रही देरी को देखते हुए अनुमान है कि प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव इस साल नहीं होंगे। ये चुनाव अगले वर्ष जनवरी या फरवरी में कराने की तैयारी है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ किया है कि चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही पूरी हो पाएगी। इस प्रक्रिया के बाद भी कम से कम एक माह और चाहिए। ऐसे में तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से दिसंबर में चुनाव संभव नहीं हैं। गौरतलब है की मंत्री लगातार दिसंबर में चुनाव कराने की बात कहते रहे हैं। राज्य में अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की संख्या 309 हो गई है।