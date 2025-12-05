Jaipur Crime: मारपीट के बदले के तैयारी… गोलियों से छलनी करने का प्लान, गैंगवार से पहले हथियारों के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार

रवि गुर्जर ने अपने साथी खालिद, महेंद्र उर्फ माही, गिरधारी व हनीफ को हथियार लेकर रामनगरिया बुलाया। यहां रवि और नितिन हथियार लेकर मौजूद थे। पूछताछ में सामने आया कि खालिद व महेंद्र ने यह हथियार उपलब्ध करवाए। आरोपियों के खिलाफ रामनगरिया, प्रताप नगर, खोह नागोरियान, कानोता, बस्सी और शिवदासपुरा थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। महेंद्र गुर्जर लालसोट में अपहरण मामले में फरार चल रहा था। आरोपियों की धरपकड़ में डीएसटी के हेड कांस्टेबल अविनाश, डीसीपी ईस्ट साइबर कार्यालय के हेड कांस्टेबल गौरव की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही।