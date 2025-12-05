शराब पीकर कार चलाने वालों पर 18000 तक का जुर्माना, Jaipur में चालान सिस्टम में कई बडे़ बदलाव

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि चैकिंग के दौरान एक बस (RJ14PD7516) को यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया। मोबाइल कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बस को मौके पर ही ज़ब्त कर लिया। हालांकि, कोर्ट ने आमजन की सुविधा का पूरा ध्यान रखा। बस में मौजूद यात्रियों को वहीं पर सवारी खाली करवाकर उनके गंतव्य तक जाने के लिए अन्य साधन उपलब्ध करवाया गया, जिससे उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। जयपुर में मोबाइल कोर्ट की यह सख्ती स्पष्ट संकेत देती है कि सड़क सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।