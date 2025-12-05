कथावाचिका जया किशोरी, ब्रज के प्रमुख संत और कार्ष्णि पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, श्री मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्रदास, प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण समेत अनेक संतों ने नवदंपती को आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जयपुर के प्रमुख मंदिरों से जुड़े संत महंत भी इस विवाह में शामिल हो रहे हैं। गोविंद देवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी विशेष रूप से समारोह में पहुंचे हैं।