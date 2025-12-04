4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: कौन हैं उनकी दुल्हन? जिसके संग 'गुलाबी नगरी' में लेंगे सात फेरे, बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

Indresh Upadhyay wedding: फेमस कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय पांच दिसंबर को राजधानी जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में हरियाणा की शिप्रा संग सात फेरे लेंगे। शिप्रा के पिता यूपी पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। शादी में धीरेंद्र शास्त्री, बी प्राक समेत कई संत और जानी-मानी हस्तियां शिरकत करेंगी।

जयपुर

Arvind Rao

Dec 04, 2025

KathaVachak Indresh Upadhyay wedding in Jaipur

KathaVachak Indresh Upadhyay wedding: प्रसिद्ध युवा कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह को लेकर भक्तों और आम लोगों में खासा उत्साह है। सोशल मीडिया से लेकर भक्ति मंचों तक हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर महाराज जी किससे विवाह कर रहे हैं और शादी में कौन-कौन शामिल होने वाला है।

बता दें कि गुरुवार से ही जयपुर के ताज आमेर होटल सहित वृंदावन से लेकर मथुरा तक उत्सव का माहौल बना हुआ है। मथुरा से जयपुर पहुंच चुकी उनकी भव्य बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं।

कौन हैं इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी शिप्रा शर्मा?

इंद्रेश उपाध्याय की दुल्हनिया का नाम शिप्रा शर्मा है। वे मूल रूप से हरियाणा के यमुना नगर की रहने वाली हैं और वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास करता है। शिप्रा के पिता पंडित हरेंद्र शर्मा पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं।

दोनों परिवारों के बीच वर्षों से परिचय और घनिष्ठता रही है, जिसके चलते पूरे परिवार की सहमति से यह रिश्ता तय हुआ। शिप्रा की अब तक कोई तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन उनके बारे में जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है।

वृंदावन में धूमधाम से हुईं रस्में

शादी से पहले इंद्रेश उपाध्याय के वृंदावन स्थित घर में हल्दी, संगीत और पारंपरिक रस्में भव्य रूप से आयोजित की गईं। मंगलवार को आयोजित हल्दी और संगीत में भक्तों और परिवारजनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बुधवार को वृंदावन से भव्य निकासी निकाली गई, जिसमें दूल्हे राजा ऑफ-व्हाइट शेरवानी, पारंपरिक पगड़ी और हाथ में चांदी की छड़ी लिए नजर आए।

उनकी घोड़ी पर उनके साथ उनकी भतीजी भी बैठी थीं, जो निकासी का आकर्षण बनी रही। निकासी में हाथी-घोड़े शामिल रहे और बाराती बांके बिहारी जी का ध्वज थामे नाचते-गाते जयपुर की ओर बढ़ते दिखे। बारात के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं।

5 दिसंबर को जयपुर में होंगे सात फेरे

विवाह समारोह 5 दिसंबर 2025 को जयपुर के ताज आमेर होटल में वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न होगा। शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य शादी कार्यक्रम निर्धारित है। बुधवार को मायरा और भात की रस्म हो चुकी है, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी भी शामिल हुईं।

शादी में शामिल होंगी दिग्गज हस्तियां

यह विवाह केवल धार्मिक जगत ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और कला जगत की प्रमुख हस्तियों का भी संगम बनने जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया, सिंगर बी प्राक और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सहित अनेक संत और जानी-मानी हस्तियां शामिल होने वाली हैं।

खास थीम पर तैयार हुआ वैदिक विवाह कार्ड

इस भव्य विवाह के लिए वैदिक-आध्यात्मिक थीम पर आधारित विशेष निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। कार्ड के साथ वृंदावन के प्रमुख मंदिरों का प्रसाद भी भेजा गया है। कार्ड पर श्रीनाथजी की आकर्षक छवि लगी है, जो इसे और विशेष बनाती है।

कौन हैं कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय?

7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जन्मे इंद्रेश उपाध्याय देश के युवा और लोकप्रिय कथावाचकों में शामिल हैं। वे प्रसिद्ध कथावाचक कृष्ण चंद्र शास्त्री महाराज के पुत्र और ‘भक्तिपथ’ आंदोलन के संस्थापक हैं, जिसका उद्देश्य युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करना है। उनके प्रवचनों और भजनों को लाखों लोग सुनते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है।

Indresh Upadhyay

04 Dec 2025 12:24 pm

