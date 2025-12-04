कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी: कौन हैं उनकी दुल्हन? जिसके संग ‘गुलाबी नगरी’ में लेंगे सात फेरे, बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

यह विवाह केवल धार्मिक जगत ही नहीं, बल्कि मनोरंजन और कला जगत की प्रमुख हस्तियों का भी संगम बनने जा रहा है। समारोह में शामिल होने वालों में बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, मूलक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, पुंडरीक गोस्वामी, गोविंददेवजी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी, श्री सरस निकुंज के बड़े भैया, सिंगर बी प्राक और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सहित अनेक संत और जानी-मानी हस्तियां शामिल होने वाली हैं।