Indresh Upadhyay: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर में लेंगे सात फेरे, जानें कौन हैं उनकी होने वाली पत्नी?

इंद्रेश उपाध्याय की होने वाली पत्नी का नाम शिप्रा बताया जा रहा है। वे मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और एक सम्मानित परिवार से आती हैं। उनके पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी रह चुके हैं। वर्तमान में उनका परिवार पंजाब के अमृतसर में निवास करता है। शिप्रा और उनके परिवार की सादगी व धार्मिक रुचि को देखते हुए यह रिश्ता तय हुआ। विवाह 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्पन्न होगा।