Year Ender 2025 : सुर्खियों में रही राजस्थान में वर्ष 2025 की ये सबसे महंगी शादी, लेकिन इस शादी ने जीता सबका मन

जयपुर में 5-6 दिसंबर 2025 में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का विवाह भी चर्चा में रहा। ताज आमेर होटल जयपुर में हुए इस विवाह में आध्यात्मिकता और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न इस विवाह में मंडप को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया था। यह शादी न सिर्फ भव्यता के लिए, बल्कि आध्यात्मिक संदेश के लिए भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों में कथावाचक इंद्रेश कुमार की दुल्हन के बारे में जानकारी लेने की उत्सुकता थी। यह शादी महंगी तो अधिक नहीं थी पर चर्चा खूब हुआ था।