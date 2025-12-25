25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Year Ender 2025 : सुर्खियों में रही राजस्थान में वर्ष 2025 की ये सबसे महंगी शादी, लेकिन इस शादी ने जीता सबका मन

Year Ender 2025 : साल 2025 में राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर देश-दुनिया में सुर्खियों में रहा। जानिए साल 2025 की महंगी शादियों के बारे में।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Year Ender 2025 Rajasthan most expensive wedding of 2025 in headlines but this wedding won everyone hearts

फाइल फोटो प​त्रिका

Year Ender 2025 : राजस्थान शाही परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों, भव्य महलों-किलों और मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। यहां का खूबसूरत माहौल लोगों को आकर्षित करता है। इस बार डेस्टिनेशन वेडिंग के मामले में राजस्थान तमाम लोगों की पहली पसंद बना। देश ही नहीं दुनिया के लोग अपनी शादी को शाही लुक और यादगार बनाने के लिए मरुधरा की ओर खिंचे चले आए। साल 2025 में राजस्थान में हुई कुछ महंगी शादियां हर एक की जुबां पर कायम थी। इनमें से पांच शादियों कुछ इस तरह थीं।

सबसे महंगी शादी- नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू

अमेरिकी अरबपति फार्मा टाइकून राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू का विवाह की डेस्टिनेशन वेडिंग उदयपुर हुई। 21-24 नवंबर तक झीलों का शहर उदयपुर ट्रेंड में रहा। यह शादी 2025 की सबसे भव्य और महंगी शादियों में गिनी गई है। इस रॉयल वेडिंग में करीब 330 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान हैं।

इस कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जेनिफर लोपेज, जस्टिन बीबर, डीजे टिएस्टो जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के अलावा बॉलीवुड से रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जान्हवी कपूर, शाहिद कपूर, नोरा फतेही आदि शामिल हुए।

वैदिक परंपराएं - कथावाचक इंद्रेश कुमार-शिप्रा शर्मा की शादी

जयपुर में 5-6 दिसंबर 2025 में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का विवाह भी चर्चा में रहा। ताज आमेर होटल जयपुर में हुए इस विवाह में आध्यात्मिकता और भव्यता का अनूठा संगम देखने को मिला। वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न इस विवाह में मंडप को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया था। यह शादी न सिर्फ भव्यता के लिए, बल्कि आध्यात्मिक संदेश के लिए भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों में कथावाचक इंद्रेश कुमार की दुल्हन के बारे में जानकारी लेने की उत्सुकता थी। यह शादी महंगी तो अधिक नहीं थी पर चर्चा खूब हुआ था।

इस शादी में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, कवि कुमार विश्वास, गायक बी प्राक (बॉलीवुड सिंगर), अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, देवकीनंदन ठाकुर जी, पुंडरीक गोस्वामी जी, देवी चित्रलेखा, साध्वी ऋतंभरा, मान्या अरोड़ा (भजन गायिका) जैसे नामी-गिरामी लोग शामिल हुए।

भव्य समारोह - अग्रता शर्मा-पवित्र खंडेलवाल का विवाह

2 मार्च 2025 को झीलों की नगरी एक बार फिर चर्चा में आई। मशहूर कवि कुमार विश्वास की बेटी अग्रता शर्मा और पवित्र खंडेलवाल का विवाह ऐतिहासिक पिछोला झील के किनारे स्थित फाइव-स्टार होटल लीला पैलेस में हुआ था। तीन दिन तक चले इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, संगीत और भव्य रिसेप्शन सबके आकर्षण का केंद्र बने।

राजसी अंदाज में संपन्न हुए इस शादी में करीब 200-250 मेहमानों को न्योता दिया गया था। इस में राजनीति, साहित्य और बिजनेस जगत की कई नामी हस्तियां शामिल हुईं। सोनू निगम, कैलाश खेर, बी प्राक, सागर भाटिया, प्रिया मलिक, हनी सिंह, धीरेंद्र शास्त्री, महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा, आचार्य बालकृष्ण, शैलेश लोढ़ा, चिराग पासवान जैसी कई हस्तियों ने शादी में शामिल होकर आशीर्वाद दिया।

धूम मचाया- कार्तिकेय चौहान-अमानत बंसल की शादी

ब्लू सिटी के नाम से फेमस राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय चौहान की शादी लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत बंसल के साथ 6 मार्च उम्मेद भवन पैलेस में हुई। शादी में विशेष व्यंजन परोसे गए, जिनमें राजस्थानी ज़ायके ने धूम मचा दिया।

तीन दिन तक चले इस शादी में कई हाई-प्रोफाइल नेता, बिजनेस टाइकून और उद्योग जगत की हस्तियां शामिल हुई। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरोड़ी लाल मीणा, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उद्योगपति अरुण नायर, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, प्रभुराम चौधरी, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित कई वीवीआईपी समारोह में शामिल हुए।

मिसाल- कोटा में IAS चारु-IPS सुजीत शंकर की शादी

इन महंगी और राजसी शादियों के बीच एक आईएएस-आईपीएस की शादी ने सबका ध्यान खींचा। भारत के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर हुई यह शादी सादगी, गरिमा और प्रशासनिक अनुशासन का सुंदर उदाहरण बनी। सीमित मेहमानों की मौजूदगी में संपन्न यह समारोह अपने अनोखे स्थान और सरल आयोजन की वजह से सुर्खियों में रहा। लोगों ने इस ​पहल की जमकर तारीफ की। यह लोगों के लिए मिसाल बनी। कोटा में 29 नवंबर को आईएएस चारु और आईपीएस सुजीत शंकर की शादी हुई।

ये भी पढ़ें

Barmer Refinery Inauguration : बाड़मेर रिफाइनरी पर नया अपडेट, मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन
बाड़मेर
Rajasthan Barmer refinery New update PM Modi may inaugurate it after Makar Sankranti

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Year Ender 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 03:49 pm

Published on:

25 Dec 2025 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Year Ender 2025 : सुर्खियों में रही राजस्थान में वर्ष 2025 की ये सबसे महंगी शादी, लेकिन इस शादी ने जीता सबका मन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025

जयपुर में विवाहिता ने विषाक्त पदार्थ खाकर की आत्महत्या, पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का दर्ज कराया मुकदमा

Rajasthan Police
जयपुर

चौंकाने वाली खबर: इंसानों से ज्यादा ‘पानी पी’ रहा AI, आने वाले समय में पर्यावरण के लिए बन सकता है खतरा

जयपुर

Jaipur: पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा बोले- विश्वास, संवाद और परिणाम सुशासन के आधार

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Luggage Carrier Ban: राजस्थान में 31 दिसंबर को 30 हजार प्राइवेट बसें रहेंगी बंद, जनवरी में भी बड़े आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan Private Bus Strike
जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास 2 दिन बाद ही विद्युत भवन पहुंचे, बोले- एनटीपीसी की तरह काम करो, नतीजे खुद दिखेंगे

Chief Secretary V Srinivas
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.