Rajasthan Destination Wedding : राजस्थान में शादी के लिए विदेशों में चल रही वेटिंग, सीएम भजनलाल का बड़ा बयान

राजस्थान अब पर्यटन का केंद्र नहीं बल्कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश की सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। राजस्थान को अब डेस्टिनेशन वेडिंग की राजधानी पुकारा जाने लगा है। नवंबर से मार्च तक यहां शादियों से एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, रणथंभौर और जैसलमेर राजस्थानी प्रवासी एनआरआई, बड़े उद्योगपतियों और विदेशी जोड़ों की पहली पसंद बन गया हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग पर अगर खर्च का अनुमान लगाएं तो हर शादी पर औसतन पचास लाख से दस करोड़ रुपए तक का खर्च होता है।