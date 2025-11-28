Yamuna Water Update : राजस्थान के इन तीन जिलों को जल्द मिलेगा यमुना का पानी, हरियाणा ने अलाइनमेंट को दी मंजूरी

Yamuna Water Update : राजस्थान ने शेखावाटी अंचल (सीकर, झुंझुनू, चूरू) तक यमुना का पानी लाने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। नोएडा में गुरुवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक में हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड से हासियावास तक प्रस्तावित अलाइनमेंट को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी।