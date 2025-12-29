जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें तेज होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।