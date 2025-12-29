जयपुर में जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

फोटो पत्रिका नेटवर्क
जयपुर। भांकरोटा थाना क्षेत्र में स्थित जेसीबी के वर्कशॉप में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि वर्कशॉप से उठता धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियों की मदद से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की लपटें तेज होने के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
आग में जेसीबी वर्कशॉप में रखी मशीनरी सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
